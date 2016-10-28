Приватизация 11% ВТБ и пакета в «Совкомфлоте» заложена в бюджет на 2017 год – Силуанов

Приватизация 11% ВТБ и пакета в «Совкомфлоте» заложена в бюджет России на 2017 г., заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы основные пакеты крупных компаний реализуем в текущем году. Это "Башнефть", "Роснефть". В следующем году предусмотрим две крупные сделки приватизационные - это продажа 11% пакета ВТБ и продажа "Совкомфлота", который давно находится в наших планах. Надеюсь, в следующем году наши планы будут реализованы», - сказал он.