Россия хочет до 2020 года продать 8% «Алросы», около 35% ВТБ и 25% РЖД – Bloomberg

Российское правительство хочет продать до 2020 г. около 35% ВТБ, 8% «Алросы» и 25% РЖД, передает Bloomberg со ссылкой на проект плана приватизации на ближайшие два года.

В документе также говорится о том, что госдолю в «Транснефти» планируют снизить до 75% плюс одна акция. На данный момент государству принадлежит 78,1% «Транснефти». В «Зарубежнефти» госдолю планируют снизить до 90%, в ГТЛК - до 75% плюс одна акция. Помимо этого до 2020 г. правительство планирует продать 16,8% «Русгидро», тем самым снизив госдолю до 50% плюс одна акция.

Государство выйдет из капитала «Ростелекома», НМТП, завода «Кристалл» и ОЗК. В ближайшие два года российские власти не планируют проводить приватизацию авикомпаний «Аэрофлот», УВЗ, снижать госдоли в аэропортах «Шереметьево» и «Внуково», приватизировать ОАК и ОСК, уточняет агентство.