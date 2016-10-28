В Думу внесен законопроект об ужесточении наказания за незаконное преследование бизнеса

Президент Владимир Путин внес в Думу законопроект об ужесточении для правоохранительных органов ответственности за незаконное преследование бизнеса, передает ТАСС.

Поправки предлагается внести в статью 299 Уголовного кодекса России о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности. Максимальное наказание за преступление предлагается увеличить с пяти до семи лет лишения свободы.

Помимо этого законопроектом вводится третья часть статьи 299 УК: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, совершенное для «воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекшее прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба». Наказание за это - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Крупным предлагается считать ущерб, сумма которого составляет более 1,5 млн руб.

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