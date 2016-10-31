Акции «Башнефти» подорожали на 4% на ожиданиях оферты от «Роснефти»

Акции «Башнефти» на открытие торгов понедельника подорожали более чем на 4% после того, как «Роснефть» 28 октября направила в ЦБ оферту на выкуп акций у миноритариев «Башнефти».

Обыкновенные акции «Башнефти» подорожали на 4,17% до 3400 руб. (данные на 10.06 мск), в ходе торгов достигая 3489 руб. Привилегированные акции компании подешевели на 0,37% до 1491,5 руб.

«Роснефть» готова купить до 55 466 137 обыкновенных акций (37,5%). Цена выкупа не указана. Но госкомпания сообщила, что максимальный размер обязательств не превысит 206 млрд руб. В соответствии с законодательством срок рассмотрения оферты составляет 15 дней. Так как привилегированные акции «Башнефти» не имеют права голоса, то делать оферту «Роснефти» нужно только владельцам обыкновенных бумаг, говорил «Ведомостям» партнер BMS Law Firm Денис Фролов.

Крупнейший владелец голосующих акций «Башнефти» после «Роснефти» – правительство Башкирии, у него 25,79% обыкновенных акций. Еще 9,31% голосов – у юридических лиц, 2,42% – у физических и 2,32% – на счетах структур «Башнефти».