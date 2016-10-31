Сергей Степашин вошел в совет директоров «Русснефти»

«Русснефть» расширила состав совета директоров с 8 до 13 человек, в него вошел бывший премьер-министр России, ныне председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, следует из материалов компании.

Помимо Степашина в совет вошли еще три независимых директора: член палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски, ректор Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина, член совета директоров «Газпрома» Виктор Мартынов, замдиректора по внешнеэкономической деятельности инвесткомпании «Юпитер» Андрей Дерех.

В совет директоров вошли также бенефициар Бинбанка Микаил Шишханов и брат основного владельца компании Михаила Гуцериева, председатель совета директоров АО «Корпорация А.Н.Д.» Саит-Салам Гуцериев.

В совет директоров были переизбраны: Михаил Гуцериев, который вновь стал председателем совета, вице-президент по корпоративным отношениям «Русснефти» Дмитрий Ромашов, гендиректор «Фортеинвеста» и сын М. Гуцериева Саид Гуцериев, генеральный директор НК «Нефтиса» Андрей Зарубин, а также два представителя Glencore – Александр Биард и Владимир Щербак.

В новый состав не вошла представитель от Glencore – глава представительства «Гленкор интернэшнл АГ» в Швейцарии, директор юридического департамента Яна Тихонова.

Новым президентом «Русснефти» будет Евгений Толочек, до сих пор работавший старшим вице-президентом по добыче, сообщил представитель «Русснефти». Олег Гордеев, возглавлявший «Русснефть» с февраля 2015 г., станет первым вице-президентом. Он также вошел в совет директоров.