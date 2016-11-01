ФТС: первые партии цитрусовых из Турции уже оформляют на Новороссийской таможне

Первые партии апельсинов и мандаринов из Турции уже оформляют на Новороссийской таможне, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ФТС России в Москве.

«На Новороссийской таможне оформляют апельсины и мандарины из Турции. Сейчас это достаточно большой объем», - отметил он.

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин 25 октября заявлял, что поставки в Россию цитрусовых из Турции, с которых снят временный запрет, могут начаться «со дня на день». Технически российская таможня готова принимать турецкие цитрусовые.

С января 2016 г. Россией был введен запрет на поставки ряда турецких овощей и фруктов. В список попали апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника. Кроме того, под ограничения попали томаты, огурцы, цветная капуста и брокколи, репчатый лук, а также замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур. Это решение было частью санкций в отношении Турции на фоне политического конфликта между странами.

Помимо этого Россельхознадзор по фитосанитарным соображениям последовательно запретил ввоз некоторых категорий растительной продукции из Турции. Так, был запрещен импорт турецкого перца, гранатов и баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв.

Согласно распоряжению правительства России от 9 октября 2016 г., Турция снова может поставлять в Россию мандарины (занимали 2-ю строчку в российском импорте продовольственных товаров из этой страны в 2015 г.), апельсины (4-е место), персики и нектарины (6-е место), абрикосы (7-е место), а также сливы (11-е место). Всего на долю разрешенных 9 октября к ввозу в РФ продуктов приходится 35,9% от товаров, затронутых эмбарго.