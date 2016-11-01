Еврокомиссия в одностороннем порядке внесла изменения в соглашение по OPAL

Еврокомиссия в одностороннем порядке внесла изменения в соглашение по использованию мощностей газопровода OPAL, и «Газпром» анализирует их, прежде чем поставить свою подпись под ними, заявил в эфире телеканала «Россия 24» зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Что касается этого решения Еврокомиссии. Мы его получили вчера. И сейчас наши эксперты и юристы очень внимательно изучают. Потому что, к сожалению, Европейская комиссия внесла в наше четырехстороннее соглашение (стороны по соглашению - это "Газпром", "Газпром экспорт", транспортный оператор OPAL Gastransport и немецкий регулятор) в одностороннем порядке изменения. В принципе, так, конечно, не должны делать в цивилизованном процессе», - сообщил он.

«Поэтому прежде чем говорить о том, что проблема решена, необходимо проанализировать, что сделала Европейская комиссия. Какие последствия - в первую очередь для исполнения наших контрактных обязательств. Решение может быть только тогда, когда новое соглашение будет подписано, если оно будет подписано. Потому что в старое соглашение, к сожалению, Еврокомиссия внесла изменения», - заявил он.