Еврокомиссия разрешила «Газпрому» заполнять газопровод OPAL до 90% – СМИ

Еврокомиссия одобрила изъятие газопровода OPAL из норм Третьего энергопакета ЕС до 2033 г., передает ТАСС со ссылкой на источник в комиссии. Теперь «Газпром» благодаря такому решению сможет использовать до 90% мощности OPAL. Ранее компания имела право на загрузку только 50% и должна была выставлять остальные мощности на аукцион для независимых компаний.

Гарантированное увеличение объемов поставок газа по OPAL имеет ключевое значение для строительства «Северного потока - 2». Теперь российский холдинг обязан в случае наличия спроса на прокачку газа по OPAL со стороны независимых компаний предоставлять им объем от 10 до 20%.

Комиссия оставила за собой право досрочного пересмотра решения по изъятию OPAL из норм Третьего энергопакета.