Поток туристов в Крым в январе – октябре вырос на 22,5%

Поток туристов, побывавших в Крыму в январе - октябре 2016 г., увеличился на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил около 5,2 млн человек. Об этом заявило министерство курортов и туризма региона.

«За январь - октябрь 2016 г. в Крыму отдохнули 5,172 млн туристов, что на 22,5% выше уровня за аналогичный период прошлого года», - отметили в ведомстве.

Больше всего с начала года туристов отдохнуло на южном берегу Крыма - 44,5% от общего количества, на западном побережье - 32%, на восточном - 18,5%, в других регионах - 5%.

По итогам 2016 г. Крым, предположительно, посетят 6 млн туристов, как ожидают власти региона. В 2015 г. республика приняла 4,6 млн отдыхающих.