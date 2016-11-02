Анонс «Ведомостей» на 3 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Mazda не верит ни в автопилоты, ни в электро- и водородные двигатели;

доля iPhone на российском рынке растет;

обратный выкуп МТС задуман хитро.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в Ивановской области главврачей стали оценивать в том числе по удовлетворенности пациентов - эксперимент получился удачным

и статью на полосе «Комментарии»: мы не знаем, сколько убийств совершается в России в год.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».