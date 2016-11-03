Акции «Трансаэро» стремительно дешевеют после ралли в среду

Акции «Трансаэро» днем в четверг теряют порядка 20% в ходе коррекции после взлета в среду на 70% на корпоративных новостях о планах «перезапуска» авиакомпании.

На Московской бирже акции «Трансаэро» к 11.44 мск упали до 5,35 руб. (-18,2%), минимум сделок составил 5,18 руб. (-20,8%). Накануне акции взлетели на 70,8% (до 6,54 руб.).

В среду стало известно, что руководство «Трансаэро» совместно с консультантами подготовило «действенный и функциональный» план запуска на его базе новой авиакомпании.

«Трансаэро» долгое время была второй авиакомпанией в России. Но в 2015 г. она не смогла обслуживать долги по кредитным и лизинговым обязательствам на общую сумму порядка 250 млрд руб. С 26 октября 2015 г. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта, который не подлежит восстановлению.

Основными владельцами «Трансаэро» были Ольга и Александр Плешаковы.