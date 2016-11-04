Минтранс назвал условие для продолжения авиасообщения с Таджикистаном

Россия не готова смягчить позицию по вопросу о возобновлении авиасообщения с Таджикистаном, пока Душанбе не согласует полеты российских авиакомпаний в полном объеме. Так пресс-служба Минтранса ответила на запрос ТАСС. Ранее министерство предупредило, что Россия может приостановить авиасообщение с Таджикистаном с 8 ноября, если власти республики не поменяют свою позицию по аэропорту «Жуковский». Управление гражданской авиации минтранса Таджикистана заявило ранее, что авиавласти республики и впредь будут сотрудничать с Россией, претензий к российским авиакомпаниям нет, сообщал «Прайм».

Таджикистан отказывается принимать рейсы российских компаний из «Жуковского», так как причисляют его к аэропортам Московского авиаузла (МАУ), хотя по российским законам «Жуковский» причислен к Раменскому авиаузлу (Московская область). Зарубежные рейсы из МАУ подпадают под действие двусторонних соглашений, которые подразумевают паритетные условия выполнения перевозок между странами. Советник посольства Таджикистана Сарвар Бахти сообщил ТАСС, что таджикская сторона считает необходимым заключение нового соглашения по авиасообщению с Россией и предлагает провести в Душанбе переговоры 24 ноября. В Минтрансе сказали, что никаких переговоров в ближайшее время не планируют.

Представители минтранса Таджикистана 4 ноября прибыли в Москву на переговоры, сообщает «Прайм». «Таджикистан будет защищать свой авиарынок и настаивает на соблюдении правил полетов на паритетной основе», — заявил руководитель ведомства Шерали Ганджалзода.

Управление гражданской авиации минтранса Таджикистана напомнило, что все рейсы между странами прописаны в соглашении «О воздушном сообщении» от 12 сентября 1997 г., перечислило их и заявило, что из этого можно сделать вывод, что у Душанбе нет никаких претензий к российским авиакомпаниям. Однако рейсы из «Жуковского» в Душанбе и Худжанд и обратно представляют новое направление. Договоренностей по эксплуатации этих маршрутов еще нет. «В связи с этим авиационные власти Таджикистана не выдавали эксплуатационного разрешения на выполнение рейсов по вышеуказанным направлениям в целях соблюдения паритета на данном направлении в пользу назначенных авиаперевозчиков как с таджикской стороны, так и с российской стороны», - говорится в заявлении.