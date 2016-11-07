Новым президентом «Русснефти» стал вице-президент по добыче Евгений Толочек

Новым президентом «Русснефти» стал старший вице-президент по добыче Евгений Толочек.

Соответствующее решение было принято в понедельник на заседании совета директоров и вступает в силу 8 ноября.

Полномочия предыдущего президента компании Олега Гордеева, занимавшего этот пост с февраля 2015 г., были досрочно прекращены.

«Решение Олега Гордеева об уходе с поста президента ПАО "НК "Русснефть" согласовано с председателем совета директоров компании Михаилом Гуцериевым. По согласованию сторон и с учетом заслуг перед холдингом Олегу Гордееву будет предложено занять должность первого вице-президента, члена совета директоров компании», - сообщили «Интерфаксу» в компании.

Толочек ранее занимал различные должности в других структурах Гуцериева: пост заместителя гендиректора по производству ОАО «Самараинвестнефть» (2006-2007 гг.), гендиректора ОАО «Самараинвестнефть» (2007-2014 гг.), замгендиректора по производству ОАО НК «Нефтиса» (2014-2015 гг.). В июне 2015 г. он был назначен вице-президентом по добыче и геологии «Русснефти».