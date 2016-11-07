Россия и Таджикистан продолжат авиасообщение после 8 ноября

Авиасообщение между Россией и Таджикистаном не будет приостановлено после 8 ноября.

«В Минтрансе России в Москве 7 ноября состоялись переговоры авиационных властей России и Таджикистана, в результате которых принято решение о сохранении и развитии воздушного сообщения между странами», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе российского ведомства.

Представитель Минтранса России ранее говорил, что авиационные власти Таджикистана отказали в принятии российских перевозчиков на рейсы из «Жуковского». В связи с этим Россия могла приостановить воздушное сообщение с Таджикистаном с 8 ноября, чтобы не ущемлять права российских авиаперевозчиков.