«Лукойл» не намерен выходить из «Башнефть-полюса»

«Лукойл» не планирует выходить из «Башнефть-полюса» (совместного предприятия с «Башнефтью»), которое разрабатывает крупные месторождения Требса и Титова, сказал вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.

«Не думаем. У нас есть соглашение по этому СП, оно действует», - ответил он на вопрос, не думает ли «Лукойл» выходить из СП.

Месторождения имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе разрабатывает совместное предприятие «Башнефти» (74,9%) и «Лукойла» (25,1%) — ООО «Башнефть-полюс». Доказанные запасы нефти на этих двух месторождениях на 31 декабря 2015 г. составляли 240,2 млн баррелей.

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