«Роснефтегаз» может профинансировать выкуп принадлежащих ему акций «Роснефти» – Reuters

«Роснефтегаз», находящийся под управлением Росимущества, может предоставить «Роснефти» средства для выкупа у него 19,5% акций нефтяной компании. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Источники, которые не принимают непосредственного участия в подготовке сделки, сообщили, что, по их сведениям, согласно одному из рассматриваемых вариантов "Роснефтегаз" предоставит все или часть средств, необходимых "Роснефти" для оплаты buyback», - отмечается в сообщении. В соответствии с данной схемой «Роснефть» перечислит полученные средства обратно «Роснефтегазу» в обмен на пакет акций, а «Роснефтегаз», в свою очередь, направит в бюджет около 700 млрд руб. от сделки в виде специального дивиденда, передает Reuters слова источников.

Другие два источника сообщили агентству, что «Роснефтегаз» не располагает возможностью предоставить 700 млрд руб., необходимых для выкупа всего пакета, поэтому, возможно, профинансирует выкуп лишь его части.

В свою очередь, пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев отверг существование такой схемы приватизации. «Это бред. Для тех, кто плохо себя чувствует, мы разъясняем, что "Роснефтегаз" является продавцом, а не покупателем», - ответил он на запрос Reuters.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» может выкупить у «Роснефтегаза» готовящиеся к приватизации 19,5% акций.