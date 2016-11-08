Госпакет «Роснефти» может быть продан «Роснефтегазу» без уплаты налога на прибыль – РБК

«Роснефтегаз» сможет сэкономить более 100 млрд руб. налога на прибыль в сделке по приобретению 19,5% акций «Роснефти». О возможном освобождении компании от уплаты налога пишет РБК, ознакомившись с соответствующим проектом поправок в Налоговый кодекс ко второму чтению в Госдуме. Пакет поправок был вынесен Минфином на заседание правительственной комиссии по законопроектной деятельности 7 ноября.

Внести изменения Минфин намерен в ст. 251 Налогового кодекса, регулирующую «доходы, не учитываемые при определении налоговой базы». В статью предлагается включить и доходы, «полученные акционерным обществом, 100% акций которого принадлежит РФ, от реализации акций иных организаций, при условии перечисления таких доходов в полном объеме в федеральный бюджет». Под эти условия потенциально подпадает «Роснефтегаз», 100% которого принадлежит Росимуществу и который готовится продать 19,5% акций компании «Роснефть».

Пресс-службы Минфина и «Роснефтегаза» не ответили на запрос.

Поправки ко второму чтению должны поступить в Госдуму до 18:00 по московскому времени 8 ноября, следует из базы законопроектов нижней палаты парламента. На заседании правкомиссии они рассматривались, но были включены в повестку внепланово, чем вызвали споры, говорят два собеседника издания. Один из источников отмечает, что поправка об освобождении от налога на прибыль отдельно не обсуждалась. Еще один это подтверждает. Тем не менее в итоге было решено внести их в Госдуму в оговоренный срок.

В 2006 г. «Роснефтегаз» заплатил в бюджет налог на прибыль в размере 33,1 млрд руб. при продаже 12% акций «Роснефти» на ее IPO.