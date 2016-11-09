PPF может продать свой пакет в Polymetal – «Коммерсантъ»

Чешская PPF Group Петра Келлнера ищет покупателей на свою долю (12,92%) во втором по масштабам российском золотодобытчике – Polymetal. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пять знакомых с ситуацией источников. Пока нет ни предварительных договоренностей о сделке, ни «явного интереса» к предложению от других крупных акционеров Polymetal, отмечают собеседники. При этом акционеры не связаны и соглашениями о «праве первого отказа». Источник, близкий к PPF, заявил, что информация о планах выхода группы из Polymetal — «полная чушь».

О причинах возможного выхода PPF из Polymetal не сообщается. Собеседники издания полагают, что компания стремится зафиксировать доходность, испытывает потребность в наличности или намерена сократить присутствие в российских активах. В августе сообщалось что PPF и Emma Capital ведут переговоры о продаже сети «Эльдорадо» с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Крупнейшими акционерами PPF являются группа ИСТ Александра Несиса (26,87%), семья Александра Мамута (10,12%) и «Открытие Холдинг» (7,04%). Ни одна из сторон не прокомментировала ситуацию. Издание отмечает, что они пока не хотят выкупать акции у PPF, поскольку усиление доли российских инвесторов может быть негативно воспринято международными инвесторами. Free float компании без учета крупных акционеров составляет 40%.

Капитализация Polymetal на LSE вчера составляла 3,86 млрд фунтов или $4,78 млрд. Таким образом, пакет PPF стоит примерно $616 млн. Собеседники издания в одной из инвесткомпаний отмечают, что найти покупателей на него будет непросто. Речь идет о большом пакете, который сложно продать в рынок, а акции Polymetal «стали довольно дорогими бумагами». Впрочем, Sberbank CIB в ноябрьском обзоре отмечал, что бумаги компании торгуются на LSE практически вдвое дешевле, чем акции ближайшего глобального конкурента Randgold.