«Роснефть» отчиталась об увеличении добычи нефти за девять месяцев

«Роснефть» за девять месяцев 2016 г. увеличила среднесуточную добычу углеводородов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,4% до 5,21 млн б.н.э./сутки, говорится в сообщении компании.

Добыча нефти и жидких углеводородов за девять месяцев выросла на 0,3% до 152,24 млн т.

Среднесуточная добыча жидких углеводородов в III квартале повысилась на 1% ко II кварталу и на 1,3% к III кварталу 2015 г. – до 4,15 млн барр./сутки, «несмотря на продолжительные плановые ремонтные работы на добычных проектах Сахалина». Компания отмечает последовательные улучшения в «Юганскнефтегазе» (+4,2% к III кварталу 2015 г. и +1,8% ко II кварталу 2016 г.), а также в «Самаранефтегазе», «Томскнефти» и «Ванкорнефти», начало добычи на Восточно-Мессояхском месторождении.

Добыча газа выросла на 7,4% до 49,3 млрд куб. м. В III квартале добыча газа снизилась на 2,5% по сравнению со II кварталом до 16,10 млрд куб. м. Сокращение добычи произошло в результате проведения планово-предупредительного ремонта и было частично компенсировано ростом добычи в «Роспане».