За 10 месяцев Россия увеличила добычу нефти на 2,2%

С января по октябрь 2016 г. добыча нефти в России выросла на 2,2% в годовом измерении и составила 454,116 млн т. Это сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). В октябре добыча выросла на 3,9% в годовом исчислении и составила 47,385 млн т.

Сильнее всего нарастил добычу за десять месяцев «Новатэк» - на 43,2% к январю-октябрю 2015 г., до 10,441 млн т. «Башнефть» добыла 17,287 млн т нефти, что на 7% больше, чем годом ранее.

Добычу также увеличили «Роснефть» - на 0,3% до 167,09 млн т, «Татнефть» - на 5,2% до 23,625 млн т, «Газпром нефть» - на 5,6% до 47,63 млн т, «Сургутнефтегаз» - на 0,2% до 51,408 млн т.

«Лукойл» снизил нефтедобычу на 3,3% до 69,466 млн т, «Русснефть» - на 7,4% до 5,765 млн т, «Независимая нефтяная компания» (ННК) - на 0,8% до 1,914 млн т.