Анонс «Ведомостей» на 11 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

«Почта России» хочет заработать на мелких интернет-ритейлерах;

победа Трампа может изменить мировой экономический порядок;

у Tele2 есть козыри, даже несмотря на проблемы в Москве.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: с возрастом меняется отношение к деньгам и ошибки в обращении с ними

и статью на полосе «Комментарии»: политик Дмитрий Гудков об опасности заигрывания с инстинктами толпы.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».