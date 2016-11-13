Аксенов подтвердил поставки газа в украинский Геническ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что заявления украинских чиновников о том, что крымского газа в Геническе нет, не соответствуют действительности. Аксенов в интервью «России 24» рассказал, что жители Геническа через деятелей общественно-политических движений передали руководству Крыма просьбу о помощи с топливом.

По его словам, просьбу подписали тысячи горожан. Также, по словам Аксенова, украинский газовый оператор «Пласт» прислал крымскому «Черноморнефтегазу» официальное обращение о начале поставок газа.

Аксенов добавил, что нынешние власти Украины вряд ли выплатят России 18 млн руб. долга за поставки газа из Крыма в Геническ прошлой зимой, передает «Интерфакс».

Глава Крыма подчеркнул, что поставки газа в украинский Геническ не ударят по газотранспортной системе полуострова. «Абсолютно никаких проблем для Республики Крым нет. Потребление республики - где-то 1,9 млрд кубометров в год, самое большое, что мы можем поставить в Геническ, - до полумиллиона кубометров газа», - сказал Аксенов.

«Люди готовятся к холодам заранее (...) Вчера ночью вентиль открыли, давление в системах сравнялось. С учетом того, что теплая погода на улицах (в Симферополе - 14-15 градусов тепла), большой прокачки нет. Как только температура упадет до нуля градусов, прокачка начнется более активно», - отметил он.

В субботу президент России Владимир Путин отдал распоряжение снова помочь с поставками газа в украинский Геническ. Позже пресс-служба Сергея Аксенова сообщила, что Геническ и Генический район Херсонской области Украины начали получать газ от республики.

В воскресенье власти украинского Геническа опровергли поставку газа из Крыма.

Власти украинского Геническа опровергли поставку газа из Крыма
Мэр Геническа не звонил Путину по поводу поставок газа
Путин поручил вновь помочь газом украинскому Геническу
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