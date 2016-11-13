Аксенов подтвердил поставки газа в украинский Геническ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что заявления украинских чиновников о том, что крымского газа в Геническе нет, не соответствуют действительности. Аксенов в интервью «России 24» рассказал, что жители Геническа через деятелей общественно-политических движений передали руководству Крыма просьбу о помощи с топливом.

По его словам, просьбу подписали тысячи горожан. Также, по словам Аксенова, украинский газовый оператор «Пласт» прислал крымскому «Черноморнефтегазу» официальное обращение о начале поставок газа.

Аксенов добавил, что нынешние власти Украины вряд ли выплатят России 18 млн руб. долга за поставки газа из Крыма в Геническ прошлой зимой, передает «Интерфакс».

Глава Крыма подчеркнул, что поставки газа в украинский Геническ не ударят по газотранспортной системе полуострова. «Абсолютно никаких проблем для Республики Крым нет. Потребление республики - где-то 1,9 млрд кубометров в год, самое большое, что мы можем поставить в Геническ, - до полумиллиона кубометров газа», - сказал Аксенов.

«Люди готовятся к холодам заранее (...) Вчера ночью вентиль открыли, давление в системах сравнялось. С учетом того, что теплая погода на улицах (в Симферополе - 14-15 градусов тепла), большой прокачки нет. Как только температура упадет до нуля градусов, прокачка начнется более активно», - отметил он.

В субботу президент России Владимир Путин отдал распоряжение снова помочь с поставками газа в украинский Геническ. Позже пресс-служба Сергея Аксенова сообщила, что Геническ и Генический район Херсонской области Украины начали получать газ от республики.

В воскресенье власти украинского Геническа опровергли поставку газа из Крыма.