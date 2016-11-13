Дорожная карта по замораживанию добычи должна учитывать ситуацию в Нигерии и Ливии – аль-Фалех

Реализация соглашения по замораживанию добычи нефти между членами ОПЕК и странами, не входящими в картель, должна учитывать сложную ситуацию в Нигерии и Ливии, аявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех по результатам встречи со своим алжирским коллегой Нуреддином Бутарфой.

По мнению аль-Фалеха, при реализации дорожной карты «необходимо принять во внимание» обстановку в Нигерии и Ливии, где в результате военных конфликтов упал уровень добычи, и позволить им наращивать добычу после восстановления стабильности, передает его слова Al Jazeera. Вместе с тем он подчеркнул, что Иран должен заморозить уровень производства нефтепродуктов на определенном уровне. Об Ираке, который также просил об исключении, аль-Фалех не упомянул.

По словам аль-Фалеха, из-за нестабильности на рынке нефти назрела «необходимость консенсуса по конкретным механизмам и цифрам для осуществления достигнутого в сентябре в Алжире исторического соглашения [по замораживанию уровня добычи нефти]». «Уверен, что мудрость в конце концов возобладает, я оптимистично настроен», - сказал он. Ранее сообщалось, что достигнутый в Алжире консенсус ОПЕК об ограничении добычи предусматривает возможные исключения для Ирана, который недавно вышел из-под санкций, а также Нигерии и Ливии.