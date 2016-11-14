«Победа» объявила распродажу авиабилетов в честь избрания Трампа президентом

Авиаперевозчик «Победа» объявил распродажу 100 000 билетов в честь избрания Дональда Трампа президентом США.

«Победа» открывает «ТРАМПлинную распродажу»!» - говорится на сайте компании.

Авиаперевозчик с 14 по 20 ноября «предложит 100 000 билетов по минимальному тарифу – 999 руб. с учетом всех такс и сборов - на все направления с вылетом с 21 ноября по 22 декабря 2016 г.», сообщила компания, предложив выбрать любое из 37 направлений перевозчика.

Ранее авиакомпания Ryanair объявила распродажу билетов в честь победы Трампа, сообщает ТАСС. Лоукостер предлагал миллион билетов в страны Европы в течение 9 ноября по €11 в одну сторону.