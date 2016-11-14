«Газпром» вдвое снизил прибыль и сократил план добычи

«Газпром» по итогам работы за 9 месяцев получил чистую прибыль в 75,4 млрд руб. - это в 2,2 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, следует из отчетности концерна по РСБУ. Выручка за три квартала 2016 г. снизилась в 1,1 раза до 2,78 трлн руб. Выручка от продажи газа за то же время упала в 1,2 раза до 1,84 трлн руб.

Таким образом, в III квартале 2016 г. у «Газпрома» был убыток в 119 млрд руб. Почти такие же результат «Газпром» получал в III квартале 2015 г. (убыток - 112 млрд руб.) и в июле - сентябре 2014 г. (убыток - 119 млрд руб.).

Также «Газпром» снизил официальную оценку добычи газа в 2016 г. до 409,8 млрд куб. м, сообщается в квартальном отчете компании. Первоначально план добычи на 2016 г. был определен в 456,69 млрд куб. м, но по итогам первого полугодия снижен до 417,2 млрд куб. м.

Добыча газа в целом по стране в 2016 г. прогнозируется в 627,4 млрд куб. м после 635,5 млрд куб. м в 2015 г. В 2015 г. «Газпром» добыл 418,479 млрд куб. м газа.