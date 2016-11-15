«Роснефть» сегодня объявит оферту миноритариям «Башнефти»

«Роснефть» во вторник объявит оферту миноритариям «Башнефти», заявил «Ведомостям» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Компания работает в правовом поле и продолжает выполнять свои обязательства, отметил он. Задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева не повлияет на деятельность «Роснефти» и выполнение текущих обязательств, это в том числе касается выставления оферты миноритариям «Башнефти», добавил Леонтьев.

Ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента.