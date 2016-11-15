Суд подтвердил законность взыскания с "Трансаэро" в пользу "Аэрофлота" 65 млн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 1 сентября удовлетворил иск ПАО « Аэрофлот – российские авиалинии» о взыскании с авиакомпании «Трансаэро» 65,2 млн руб., в том числе 50 млн руб. основного долга. Таким образом суд отклонил жалобу «Трансаэро».

Ранее сообщалось, что на заседании суда первой инстанции суд принял увеличение размера требований «Аэрофлота» в связи с увеличением процентов с 58,5 млн до 65,2 млн руб.

Представитель «Аэрофлота» тогда заявила, что деньги взыскиваются по договору займа, заключенному 1 октября 2015 г., на сумму 50 млн руб. Однако денежные средства в трехдневный срок, как предусматривалось соглашением, возвращены не были. «Трансаэро» признала долг, но заявила о невозможности его возврата.

Представитель «Трансаэро» был извещен о слушании, но отсутствовал.

Суд первой инстанции отказал «Трансаэро» в удовлетворении поступивших в материалы дела ходатайств об отложении слушания и привлечении третьим лицом временного управляющего компании. «Суд усматривает в действиях "Трансаэро" злоупотребление правом, действия авиакомпании направлены на затягивание процесса», – отметила тогда судья.