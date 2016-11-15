Чистая прибыль «Почты России» упала в 2,3 раза в январе – сентябре

Чистая прибыль «Почты России» составила 1,2 млрд руб., что в 2,3 раза меньше прибыли в январе – сентябре 2015 г. «Почта» объясняет сокращение показателя масштабной программой повышения заработной платы, которая началась в декабре 2015 г. За отчетный период на повышение зарплат сотрудникам основного производства компания направила порядка 5,2 млрд руб. До конца 2016 г. на повышение зарплат ФГУП направит более 6 млрд руб.

«Почта» рассчитывает завершить 2016 год с чистой прибылью. По итогам 2015 г. чистая прибыль составила 1,6 млрд руб., увеличившись на 28%.

Выручка «Почты России» по РСБУ по итогам девяти месяцев 2016 г. увеличилась на 8,2% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, до 119,7 млрд руб., говорится в материалах компании.