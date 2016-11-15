РЖД зарегистрировала программу биржевых облигаций на 150 млрд рублей

РЖД зарегистрировала программу биржевых облигаций общей номинальной стоимостью до 150 млрд руб. или эквивалента в иностранной валюте со сроком погашения не позднее 14 560 дня (40 лет), передает ТАСС. Программа действует бессрочно.

Программа зарегистрирована в таком объеме для более гибкого реагирования на ситуацию на рынке, заявил агентству представитель РЖД. По его словам, компания благодаря таким условиям программы сможет оперативно действовать на рынке займов и привлекать средства в необходимом объеме.

Ранее старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов заявлял, что РЖД не планируют новых размещений облигаций до конца 2016 г.