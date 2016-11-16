«Банк БФА» может стать акционером «Трансаэро» – ТАСС

Петербургский «Банк «Балтийское финансовое агентство» может стать акционером «Трансаэро», передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к кредитной организации.

«Банк БФА» положительно относится к разрабатываемым руководством «Трансаэро» мерам по возврату кредитных средств и готов участвовать в переговорах», - заявил источник.

Ранее «Ведомости» писали о том, что совет директоров «Трансаэро» одобрил план спасения компании с помощью создания нового авиаперевозчика.