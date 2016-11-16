ВТБ может получить 14% в «Русгидро» после докапитализации – «Интерфакс»

Банк ВТБ может получить 14% в капитале ПАО «Русгидро» по итогам докапитализации на 55 млрд руб., у государства будет не менее 60,5% в компании. Компания и банк в ближайшее время планируют выйти на финальные договоренности по всем ключевым условиям сделки, сообщили «Русгидро» и ВТБ.

По информации компании, сделка по привлечению денежных средств в капитал компании поддержана на уровне президента и в настоящее время идет подготовка решений на уровне правительства и совета директоров для скорейшей реализации этой сделки. Ее завершение предусмотрено до 1 января 2017 г.

«Предложенная структура сделки, по нашему мнению, комфортна для компании и оптимальна для выбранной стратегии развития, отвечает интересам государства как основного акционера и устраивает банк как кредитора и финансового инвестора», - заявили «Интерфаксу» в пресс-службе ВТБ. На 18.33 мск стоимость акции компании на Московской бирже составляла 0,7871 руб. Таким образом, 14% капитала компании на рынке оцениваются в 42,6 млрд руб.

В компании отметили, что сделка предполагает заключение 5-летнего расчетного форвардного контракта с банком и учет выплачиваемых на долю банка дивидендов в рамках форвардной цены, что будет способствовать существенному снижению этой цены.

При этом сделка не предполагает использования ранее полученной государственной гарантии, а также не предусматривает выпуска облигаций со стороны ПАО «РАО ЭС Востока», которые ранее предполагалось обеспечить госгарантией. Таким образом, сделка пройдет без отвлечения ресурсов госбюджета, отмечает «Русгидро».

По мнению компании, размещение с премией к рыночной цене позитивно для акционеров «Русгидро», так как нивелирует в значительной степени эффект от размытия их доли, а также задает определенную планку для стоимости акций компании.

В рамках заключаемого форвардного контракта не предусмотрен опцион "пут": компании не нужно возвращать всю сумму изначального финансирования по истечении форвардного контракта - только разницу между стоимостью финансирования и целевой ценой продажи, если эта цена продажи будет ниже полученной форвардной цены.

Компания и банк намерены также обсудить возможность распределения прибыли в случае продажи пакета по цене выше форвардной. То есть у компании нет обязательства по дальнейшему выкупу пакета своих акций у ВТБ, отмечает в сообщении «Русгидро».

Вопросы последующего выхода банка из капитала компании и поиск стратегического инвестора будут регулироваться акционерным соглашением между банком и правительством в лице Росимущества.