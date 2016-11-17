Белоруссия хотела участвовать в приватизации «Башнефти»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал России участие в приватизации белорусских предприятий в обмен на акции «Башнефти». Как передает «Белта», он заявил это на встрече с журналистами российских региональных СМИ. ««Когда была приватизация "Башнефти", я направил предложение вашему правительству, вашему руководству», – цитирует его «Интерфакс».

Ранее, когда СМИ писали о подготовке к приватизации «Башнефти», белорусские компании не упоминались среди возможных претендентов на участие в сделке.

«Россияне часто критикуют нас, что мы не хотим приватизировать четыре наших крупных предприятия. Я говорю: хорошо, у вас есть интерес к этим предприятиям, у нас есть – к добыче нефти. 7–8 млн т мы могли бы у вас добывать. И когда была приватизации "Башнефти", я направил предложение вашему правительству, вашему руководству, – сказал Лукашенко. – Хорошо, давайте акции этих предприятий (белорусских. – "Интерфакс") при условии, что они будут работать не хуже, чем сейчас, обменяем на акции "Башнефти". До сих пор ответа нет. Значит, не хотят».

Если в России думают, что «мы у вас покупаем нефть и газ и этим можно влиять на Беларусь, – это неправильно», добавил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что российская сторона не хочет предоставлять Белоруссии возможность самостоятельно добывать нефть и газ, поскольку это «позиция российского руководства». «А как потом влиять, если Беларусь будет сама добывать нефть и газ?» – сказал президент. По его словам, Россия не заинтересована в допуске Белоруссии к нефтеразработкам на своей территории (цитата «Белта»).