Частное лицо подало иск о банкротстве «Юлмарта»

Олег Морозов 15 ноября подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о банкротстве интернет-ритейлера НАО «Юлмарт», следует из картотеки арбитражных судов. Информации о других судебных разбирательствах между Морозовым и «Юлмартом» в картотеке нет. Суд назначил рассмотрение дела на 15 декабря.

По данным «Спарк-Интерфакса», НАО «Юлмарт» занимается розничной торговлей аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах. Выручка за 2015 г. составила 40,2 млрд руб., чистая прибыль – 289 млн руб.