Новак: ОПЕК обсуждает сроки действия соглашения по уменьшению добычи

Переговоры по оптимизации добычи нефти, в том числе на встрече в Дохе, идут по нарастающий, заявил министр энергетики Александр Новак. Его цитирует ТАСС. Министр принял участие в переговорах девяти стран - участниц ОПЕК и еще двух не входящих в картель нефтедобывающих государств. По его словам, это была консультационная встреча.

«Эта встреча, на мой взгляд, прошла очень положительно, очень конструктивно. Я вижу, что стороны действительно сближают свои позиции, и, на мой взгляд, перспективы достижения соглашения обретают реальный характер», - сказал Новак.

Он подтвердил, что Россия готова «присоединиться к опековскому соглашению и готова ограничить добычу на определенном уровне».

«Сейчас обсуждаются сроки действия соглашения. В базовом варианте - это шесть месяцев с возможностью пролонгации, с мониторингом, связанным с исполнением соглашения. Очень важен вопрос, какие данные будут использоваться. Обсуждаются и параметры, на основании какого месяца будут привязаны те или иные договоренности», - сказал министр.

Новак уверен, что страны ОПЕК договорятся между собой по замораживанию добычи нефти на саммите картеля.

Чиновник подтвердил, что встречался в Дохе с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом бен Абделем Азизом аль-Фалехом. «У нас состоялась встреча двусторонняя, непосредственно с моим коллегой, министром энергетики Саудовской Аравии. Это была очень плодотворная встреча, поскольку мы обсуждаем не только координацию деятельности на рынке, что является основным нашим вопросом для переговоров, но мы обсуждаем и конкретное сотрудничество в области энергетики, реализацию совместных проектов, кооперации», - подчеркнул он.