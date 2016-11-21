Японская инфраструктура позволит российской компании наладить авиасообщение Сахалина с Курилами

Авиакомпания «Аврора» впервые в истории намерена наладить прямое авиасообщение с Сахалина на Курильские острова Парамушир и Шикотан, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу губернатора Сахалинской области. На островах хорошо сохранилась оставшаяся еще от японцев аэродромная инфраструктура, которую вполне по силам восстановить, заявил гендиректор «Авроры» Константин Сухоребрик, которого цитирует пресс-служба.

«Наша авиакомпания успешно освоила эксплуатацию 19-местных самолетов канадского производства, которые используется для сообщения с отдаленными населенными пунктами в Приморье. У наших летчиков уже накоплен хороший опыт пилотирования этих воздушных судов, и они способны выполнять задачи по перевозке пассажиров на Северные Курилы и Шикотан», – считает топ-менеджер. Этот тип самолетов рассчитан на эксплуатацию в условиях укороченных грунтовых взлетно-посадочных полос, добавил он.

В 2016 г. на полях Восточного экономического форума во Владивостоке было заключено соглашение о приобретении «Авророй» двух воздушных судов канадского производства DHC-6 Twin Otter 400. Планируется, что они будут выполнять регулярные авиарейсы по новым маршрутам – до островов Шикотан и Парамушир. Авиаперевозчик сейчас рассматривает разные варианты построения маршрутной сети. «Технические возможности самолета позволяют организовать прямые рейсы из Южно-Сахалинска, Курильска (Итуруп) или Южно-Курильска (Кунашир) до острова Шикотан», – отметил Сухоребрик.

Проблема транспортной доступности Шикотана недавно в очередной раз обострилась в связи с долговременным выходом из строя «Полариса» – одного из двух теплоходов, работающих на курильском направлении. В этой ситуации власти ищут новые возможности для обеспечения транспортом жителей острова.

«Рассчитываем, что приобретение самолетов позволит существенно снизить остроту проблемы. Немаловажно и то, что помимо регулярных рейсов воздушные суда будут выполнять и санитарные вылеты», – приводит пресс-служба слова губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.