Путин: Отсутствие мирного договора мешает и России, и Японии

Россия и Япония работают над заключением мирного договора, отсутствие которого является «анахронизмом прошлого, который мешает нам двигаться вперед и развиваться», - заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС. «Путь к мирному договору не прост… Наша позиция хорошо известна: то, что касается Курильских островов - это результат Второй мировой войны, и мы считаем, что на сегодняшний день это суверенная российская территория, закрепленная в международных документах» , - приводит его слова «Интерфакс».

Путин указал, что есть различные варианты решения спорных вопросов. Он напомнил о «соответствующем документе между СССР и Японией», подписанном в 1956 г., «где предполагалось, что Японии будут возвращены два острова. Не говорилось, на какой основе, под чьим суверенитетом останутся два острова, на каких условиях они будут переданы». Речь идет о московской декларации, в которой говорилось о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических отношений между двумя странами. Также в документе закреплялось согласие СССР на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Позже Токио отказался от подписания мирного договора, опасаясь потерять Окинаву, находившуюся тогда под управлением США. Вашингтон заявлял, что не будет возвращать архипелаг Рюкю, куда входит остров, если Токио откажется от претензий на Кунашир и Итуруп.

«Мы знаем позиции японской стороны, которая говорит о четырех островах. Это все предмет наших переговоров», - отметил Путин на пресс-конференции. При этом японские СМИ писали о готовности Токио заключить мир при условии возвращения лишь двух островов. Так, в середине октября деловое издание Nikkei сообщало, что Япония рассматривает вариант создания совместной с Россией администрации на южнокурильских островах Кунашир и Итуруп, рассчитывая вернуть под контроль меньшие по размеру Шикотан и группу островов Хабомаи. Издания отмечало, что убедить Владимира Путина начать переговоры на эту тему японский премьер Синдзо Абэ намеревается во время намеченного на декабрь визита президента России в родную для Абэ префектуру Ямагути. МИД Японии опровергал информацию издания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что возможность передачи Японии Шикотана и Хабомаи и введения совместной администрации на Кунашире и Итурупе, на тот момент не обсуждалась.

Россия и Япония «хотят заключения мирного договора и ищут пути, как это сделать», подчеркнул Путин. Сделать это, по его словам, можно было бы «на базе повышения доверия друг к другу. Один из путей повышения такого доверия - это расширение сотрудничества», считает он.