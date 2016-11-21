«Газпром» будет бурить скважину на Ленинградской площади китайским станком

ООО « Газпром геологоразведка» с ноября 2016 г. по февраль 2017 г. проведет процедуру оценки воздействия на окружающую среду строительства разведочной скважины № 3 Ленинградской площади в Карском море.

При этом на общественное обсуждение выносится ОВОС и план предупреждения разливов нефти сразу по четырем возможным буровым установкам (ППБУ) компании China Oilfield Services Limited (COSL): Nanhai V, Nanhai VI, Nanhai VIII и Nanhai IX.

Эту вертикальную скважину планируется пробурить на глубину 2400 м (в более ранней документации было 2600 м).

После введения Западом санкций в отношении России российские нефтяные компании переключились на китайских подрядчиков. «Газпром» активно использует буровые COSL и суда сейсморазведки.