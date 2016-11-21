В ЕС считают вероятным продление антироссийских санкций еще на полгода

Страны Евросоюза, вероятно, договорятся о продлении антироссийских санкций, которые истекают 31 января, еще на полгода. Как сказали Bloomberg пятеро европейских чиновников, информированных о переговорах по этому вопросу, для снятия санкций нет оснований – минские договоренности полностью не выполнены. Шестой источник агентства полностью исключил любые другие сценарии. Вопрос о санкциях встанет на саммите ЕС – Украина, который пройдет 24 ноября в Брюсселе, отмечает агентство. Обсуждение этого вопроса было включено в проект повестки саммита ЕС 15–16 декабря, известно агентству. Его источники считают, что с учетом того, что инаугурация нового президента США Дональда Трампа состоится только 20 января, а до тех пор все действующие лидеры ЕС сохранят свои должности, продление санкций будет вероятным.

В конце прошлой недели в Берлине президент США Барак Обама и лидеры ряда европейских стран выразили общее мнение о необходимости продлить санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщал ранее Bloomberg. ВВС отмечало, что они также сошлись в том, что избранный президент США Дональд Трамп должен поддержать режим антироссийских санкций. В переговорах с Обамой участвовали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министры Великобритании Тереза Мэй, Италии – Маттео Ренци и Испании – Мариано Рахой.

Вскоре после президентских выборов в США Reuters со ссылкой на пять европейских дипломатических источников сообщало, что ЕС поспешит продлить экономические санкции против России до инаугурации Трампа, так как в Европе опасаются, что с приходом Трампа к власти изменится политика США в отношении России и украинского кризиса и будет труднее добиваться консенсуса по этим вопросам. За два с половиной года, пока действуют санкции, сомнения в успешности этих мер высказывали Италия, Греция, Кипр и Венгрия, но в итоге они поддавались влиянию Меркель и Обамы и не решались воспользоваться правом вето.

Сейчас сохранить единство по этому вопросу и укрепить уверенность сомневающихся могут помочь осознание европейскими правительствами того, что Россия ведет кампанию по дезинформации, занимается финансированием иностранных политических движений и представляет военную угрозу, заявил один из источников Bloomberg. Еще одним аргументом в пользу сохранения санкций стало растущее участие России в сирийской войне на стороне Башара Асада.

В ходе предвыборной кампании Трамп критиковал администрацию Барака Обамы за то, что та допустила действия России в отношении Украины, а также он публично выражал сомнения в том, что Москва может быть причастна к хакерским атакам на серверы демократической партии, и выражал готовность пытаться наладить диалог с Москвой. После избрания он беседовал по телефону с российским президентом Владимиром Путиным и оба подтвердили намерение по нормализации двусторонних отношений.