Ростуризм рассказал о преимуществах российских санаториев для иностранцев

Российские санатории могут привлечь иностранных туристов за счет предоставления медицинских услуг. С таким заявлением выступил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

По его словам, санаторно-курортный комплекс России состоит из около 2000 санаториев. «Их уникальность в том, что они предлагают медицинские услуги в таком формате, в каком они почти нигде в мире не предлагаются. В основном, туристам в других странах предлагают SPA, массаж, но не лечение. Это дает нам надежду, что, продвигая наш санаторно-курортный комплекс за рубежом, мы можем получить дополнительный въездной турпоток, загрузить эти объекты», - объяснил Сафонов.

С 1 марта Ростуризм получит полномочия по продвижению санаторно-курортного комплекса России. Ведомство планирует продвигать санатории «в наших и зарубежных соцсетях, ориентируясь, в первую очередь, на туристов из Китая и Тихоокеанского региона».