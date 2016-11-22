Анонс «Ведомостей» на 23 ноября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
экс-министр нефти Саудовской Аравии не видит альтернативы ОПЕК;
блокировка LinkedIn превратит эту сеть в России в элитарную;
пивовары делают ставку на безалкогольные сорта.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: по стресс-сценарию, страховой рынок ждет крах уже в 2017 г.
и статью на полосе «Комментарии»: что персона министра говорит о текущем моменте.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».