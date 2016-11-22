Анонс «Ведомостей» на 23 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

экс-министр нефти Саудовской Аравии не видит альтернативы ОПЕК;

блокировка LinkedIn превратит эту сеть в России в элитарную;

пивовары делают ставку на безалкогольные сорта.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: по стресс-сценарию, страховой рынок ждет крах уже в 2017 г.

и статью на полосе «Комментарии»: что персона министра говорит о текущем моменте.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».