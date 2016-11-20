Анонс «Ведомостей» на 21 ноября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
совладельцы «Евраза» и Роман Абрамович помогают развитии науки – за рубежом;
председатель правления АО «Райффайзенбанк» Сергей Монин объяснил в интервью, как он изменяет банк;
исполнительный директор Jimmy Choo Пьер Дени рассказал об эволюции обувного бизнеса, японских мужчинах и идеальных туфлях для Золушки (приложение «Как потратить»).
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему 60-летние мужчины как правило выглядят моложе ровесниц, объяснил в интервью глава Clarins Group Оливье Куртен-Кларанс (приложение «Как потратить»)
и статью на полосе «Комментарии»: есть ли связь между громкими арестами и преступлениями.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».