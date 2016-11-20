Анонс «Ведомостей» на 21 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

совладельцы «Евраза» и Роман Абрамович помогают развитии науки – за рубежом;

председатель правления АО «Райффайзенбанк» Сергей Монин объяснил в интервью, как он изменяет банк;

исполнительный директор Jimmy Choo Пьер Дени рассказал об эволюции обувного бизнеса, японских мужчинах и идеальных туфлях для Золушки (приложение «Как потратить»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему 60-летние мужчины как правило выглядят моложе ровесниц, объяснил в интервью глава Clarins Group Оливье Куртен-Кларанс (приложение «Как потратить»)

и статью на полосе «Комментарии»: есть ли связь между громкими арестами и преступлениями.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».