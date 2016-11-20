Анонс «Ведомостей» на 21 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

совладельцы «Евраза» и Роман Абрамович помогают развитии науки – за рубежом;

председатель правления АО «Райффайзенбанк» Сергей Монин объяснил в интервью, как он изменяет банк;

исполнительный директор Jimmy Choo Пьер Дени рассказал об эволюции обувного бизнеса, японских мужчинах и идеальных туфлях для Золушки (приложение «Как потратить»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему 60-летние мужчины как правило выглядят моложе ровесниц, объяснил в интервью глава Clarins Group Оливье Куртен-Кларанс (приложение «Как потратить»)

и статью на полосе «Комментарии»: есть ли связь между громкими арестами и преступлениями.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 18 ноября 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 17 ноября 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 16 ноября 2016 года
Фото