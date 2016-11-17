Анонс «Ведомостей» на 18 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

ФАС подозревает Lenovo и HP в заключении картельного сговора;

в России не хватает перспективных идей для стартапов;

из-за батарей Samsung потерял рекордную долю рынка;

инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) переманивает клиентов банков.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: министр финансов Антон Силуанов написал статью о параметрах трехлетнего бюджета.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».