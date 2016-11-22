Инвестиции крупнейших нефтяных компаний России на шельфе снизились на 3 млрд рублей

Инвестиции крупнейших российских нефтяных компаний в шельфовые работы в текущем году снизились на 3 млрд руб. С таким заявлением выступил руководитель Минприроды России Сергей Донской.

«По шельфу в этом году инвестиции уменьшились. Там небольшие суммы, около 3 млрд руб. Объем инвестиций по всем компаниям в 2015 г. составил 74 млрд руб., а в этом году [ожидается] 71,4 млрд руб.», - сказал он.

Ранее он говорил, что Минприроды ожидает около 100 млрд руб. ежегодных дополнительных инвестиций в геологоразведку.