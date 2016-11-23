Совет директоров «Башнефти» 24 ноября рассмотрит оферту «Роснефти» миноритариям

Совет директоров «Башнефти» 24 ноября 2016 г. рассмотрит оферту «Роснефти» по покупке ценных бумаг компании у миноритариев, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы «Башнефти». Оферта была сделана 15 ноября. 24 ноября в плане заседания совета директоров рассмотрение вопроса о рекомендациях «для акционеров "Башнефти" в отношении поступившего обязательного предложения "Роснефти" о приобретении эмиссионных ценных бумаг общества».

«Роснефть» готова выкупить у миноритариев обыкновенные акции по 3706,41 руб. за бумагу. Срок принятия обязательного предложения - в течение 76 дней с момента получения обязательного предложения «Башнефтью».

«Роснефть» направила в ЦБ оферту на выкуп акций у миноритариев «Башнефти» 28 октября. Она сообщала, что максимальный размер обязательств не превысит 206 млрд руб. Речь идет о 55,466 млн акций компании.

12 октября «Роснефть» закрыла сделку по покупке 50,08% акций «Башнефти» почти за 330 млрд руб. Еще 25% плюс одна акция находятся в собственности Башкирии.