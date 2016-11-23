Гендиректор итальянской Enel не хотел бы продавать все станции «Энел Россия»

Гендиректор итальянской Enel Франческо Стараче хотел бы придерживаться первоначального плана продажи «Энел Россия» только угольной Рефтинской ГРЭС, а не всех генерирующих активов в России.

«Лично я не хотел бы распродавать [генерирующие активы] в России таким образом. Я бы хотел придерживаться плана по продаже угольной станции (Рефтинская ГРЭС) и сохранить другие активы», - сказал он в интервью Bloomberg.

Ранее Стараче сообщил, что Enel получила предложение о покупке всего генерирующего бизнеса компании в России. «Некоторые стороны предложили купить всю "Энел Россия", мы не можем раскрыть их», - сказал топ-менеджер. По его словам, компания еще не приняла решения по этому вопрос.

«Ведомости» сообщали, что ПАО «Интер РАО» рассматривает возможность покупки всех генерирующих объектов «Энел Россия», сделка может быть заключена к середине декабря. По данным издания, вскоре представители «Интер РАО» должны посетить станции для их оценки. В компаниях изданию не прокомментировали ситуацию.