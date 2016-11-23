«Ростех» хочет получить весь военный сегмент «Тракторных заводов»

«Ростех» хочет получить весь военный сегмент концерна «Тракторные заводы», в том числе и ОАО «НИИ стали» - головное предприятие в России по материалам защиты вооружения и военной техники сухопутных войск, передает «Интерфакс».

По оценкам «Ростеха», военный сегмент концерна состоит из восьми организаций - производителей и балансосодержателей производственных мощностей (например«НИИ стали»), пояснили в пресс-службе «Ростеха».

Предприятия концерна, предположительно, будут переданы Внешэкономбанку в счет погашения долгов. Банк в свою очередь передаст их государству. После этого «Ростех» возьмет их под управление.