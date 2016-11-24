В России впервые за десять лет прекратился рост производства птицы - «Коммерсантъ»

В III квартале 2016 г. в России впервые прекратился рост производства птицы, который продолжался более 10 лет. Это пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра «Совэкон». В I квартале производство выросло на 6,1%, во II - на 3,7%.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов объяснил динамику показателя снижением спроса на мясо птицы, продолжающимся падением доходов населения и тем, что в прошлом производство росло очень высокими темпами - в среднем на 13% в год. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева также указала на стагнацию цен на мясо птицы и рост расходов птицеводов. Из отчетности группы «Черкизово» следует, что в январе-сентябре средняя цена на мясо птицы снизилась на 3% — до 92,26 руб. за 1 кг, а себестоимость производства выросла из-за девальвации рубля, отмечает «Коммерсантъ».

Российский рынок мяса птицы достиг насыщения, внутренний спрос полностью удовлетворен, а «на холодильник» никто не работает, отметила Бобылева. Представители Auchan, Metro Cash & Carry и «Ленте» сообщили, что пока не видят снижения спроса на мясо птицы.

В АПХ «Мираторг» (включает «Брянский бройлер») и группе «Черкизово» не стали раскрывать производственные показатели за третий квартал. Представитель «Черкизово» добавил, что на рынке все еще наблюдается перепроизводство, но уже «не такое сильное, как было в первой половине года». В «Евродоне» не ответили на вопросы по существу, в ГК «Дамате» не предоставили комментарий.