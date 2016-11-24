«Русснефть» повысила ценовой диапазон для IPO до 540–600 рублей за акцию

«Русснефть» сообщила, что повышает ценовой диапазон в рамках первичного размещения акций (IPO) до 540–600 руб. за бумагу, передает «Прайм». Соответствующий диапазон рыночной капитализации обыкновенных акций «Русснефти» составляет от 159 млрд до 176 млрд руб. Теперь заявки, поданные по цене ниже 540 руб., могут быть изменены в соответствии с обновленным ценовым диапазоном до 17.00 мск 24 ноября, объявила компания.

18 ноября «Русснефть» сообщила, что планирует разместить в ходе IPO в Москве до 20% обыкновенных акций по 490–600 руб. за бумагу. Исходя из той оценки капитализация компании могла бы составить 144–176 млрд руб., говорилось в сообщении «Русснефти». Ранее « ВТБ капитал» оценивал 100% «Русснефти» в диапазоне от 33,5 млрд до 202,1 млрд руб.

Заявки на участие в размещения принимаются по 24 ноября включительно. Финальная цена предложения будет объявлена 25 ноября.