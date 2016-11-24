«Русснефть» закрыла книги заявок на IPO - Reuters

Организаторы первичного размещения акций «Русснефти» закрыли книги заявок, которые подписаны, сказал Reuters источник, близкий к размещению.

«Всё в порядке, размещение состоится», - сказал он.

Компания, принадлежащая семье бизнесмена Михаила Гуцериева, начала IPO с листингом на Московской бирже две недели назад, завтра ожидается объявление цены и начало торгов акциями.

Сегодня компания продлила на час прием заявок на размещение.

Уточненный диапазон цены размещения акции «Русснефти» составляет 540-600 руб., что предполагает ее капитализацию в 159-176 млрд руб. Всего в ходе IPO предполагалось разместить около 20% обыкновенных акций, или примерно 15% акционерного капитала компании.

Организаторы сделки: ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Атон и БКС.