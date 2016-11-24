ОПЕК обсуждает сокращение добычи на 1,1 млн баррелей в сутки

Саудовская Аравия поддерживает в ходе переговоров в ОПЕК план по сокращению коллективной квоты до 32,5 млн баррелей в день, то есть более чем на 1,1 млн б/д по сравнению с октябрьским уровнем добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

В сентябре в качестве ориентира для снижения производства организация называла 32,5-33 млн баррелей, однако с тех пор картель нарастил добычу.

В среду на конференции в Вене 14 стран - членов ОПЕК должны будут подписать соглашение о снижении производства, призванное восстановить баланс спроса и предложения на рынке, однако пока квоты для каждой из стран не согласованы.

Пока предложения Саудовской Аравии не получили полной поддержки Ирана и Ирака, 2-го и 3-го по уровню добычи членов картеля.

Эр-Рияд также предлагает, чтобы не входящие в ОПЕК страны, включая Россию, сократили свое производство еще на 500-600 000 баррелей в день.

В частности, ОПЕК хотел бы добиться от России сокращения на 300 000 баррелей.

Встреча с Россией и другими странами, не входящими в организацию, пройдет в Вене в понедельник.